Camperista aggredito a Praia a Mare. Il sindaco: si farà chiarezza

È diventato virale in poche ore un video, diffuso su Youtube, di un camperista in vacanza a Praia a Mare. Il turista dall’accento romano ha denunciato pubblicamente di essere stato aggredito, nei giorni scorsi, da alcune persone nel parcheggio dei camper nell’area di Fiuzzi.

Secondo la sua versione, raccontata da lui stesso nel video, lui sarebbe stato aggredito soltanto perché avrebbe chiesto spiegazioni sulla tariffa oraria giornaliera del parcheggio. Sempre secondo il suo racconto, il prezzo del parcheggio sarebbe stato aumentato in pochi minuti. Per questo motivo, sarebbe scoppiata una discussione culminata in un’aggressione ai danni dell’uomo.

Il turista, però, molto arrabbiato nel video ha usato espressioni molto forti anche contro le forze dell’ordine e contro Praia a Mare.

