Cosenza, al via la fase cruciale degli incarichi annuali: migliaia i prof in attesa

I giorni chiave per i precari della scuola. Sono cominciate ieri le attese procedure relative all’affidamento degli incarichi annuali ai docenti inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Un momento fondamentale per organizzare l’anno scolastico ormai alle porte, tra l’altro atteso da migliaia di prof inseriti nei due elenchi e speranzosi di portare a casa una supplenza sino al prossimo 30 giugno o magari addirittura 31 agosto 2023.

Lunedì l’ufficio scolastico provinciale ha reso noto le disponibilità di cattedre sia al 30 giugno che al 31 agosto nei vari ordini e gradi di scuola, relativi alle diverse materie e organizzati analiticamente scuola per scuola. Nello stesso elenco erano inseriti gli spezzoni orari disponibili. Su questi posti saranno affidati gli incarichi annuali, almeno in questa prima fase perché negli anni passati è accaduto che alla prima tornata ne seguissero altre provocate dalla creazione di ulteriori cattedre intere o spezzoni in corso d’opera.

