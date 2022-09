Castrovillari, consolidare il versante interessato dalla frana

Amministrazione al lavoro per definire il consolidamento del versante in frana della Madonna del Castello. Nei lavori sono confluite anche altre opere pubbliche divenute indispensabili al miglioramento della qualità della vita dei castrovillaresi. La città del Pollino – va detto – è comunque in attesa di lavorazioni specifiche ormai cantierate da oltre un decennio e che dovrebbero cambiare il volto della città.

Recentemente, infatti, è stato «consegnato – ha spiegato il primo cittadino dalla sua pagina social - il progetto esecutivo di consolidamento del costone della Madonna del Castello, dopo il parere favorevole della Soprintendenza, ed ora si potrà procedere alla sua validazione» da parte dei tecnici del comune. I lavori, che poggiano su un maxi finanziamento regionale di tre milioni di euro, sono diventati necessari, soprattutto alla luce delle temperature altalenanti che stanno interessando, con piccoli, ma significativi crolli, tutto il versante in frana.

L'attenzione dell'Amministrazione comunale è concentrata, almeno in questa prima parte, sul taglio dei pini di corso Calabria. Il sindaco ha rilevato come: «sono iniziati i lavori su corso Calabria. Gli alberi espiantati saranno immediatamente sostituiti con altre essenze meno invasive quanto all’apparato radicale. Subito dopo verranno sistemate le parti danneggiate».

