Cosenza, i guai dell'assessore De Cicco. Il gaming e il lucroso affare delle slot machine

I guai dell'assessore di Cosenza. Francesco De Cicco, si occupa di manutenzione e decoro urbano nella giunta comunale bruzia. Forte di un ampio consenso popolare si era candidato a sindaco alle ultime amministrative senza tuttavia riuscire a centrare l'obiettivo del ballottaggio.

Il sodalizio De Cicco, assegnato agli arresti domiciliari, è accusato di avere fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti inerenti all’organizzazione abusiva – in violazione della normativa nazionale sia fiscale che antiriciclaggio - dell’attività di giochi – anche d’azzardo - e di scommesse. In particolare, il programma del sodalizio prevedeva la formale acquisizione delle concessioni necessarie a gestire sale da gioco ed agenzie di scommesse, nonché la distribuzione capillare, sia presso sale, direttamente o indirettamente gestite o, comunque, riconducibili al gruppo Chiaradia- Orlando, sia presso altri esercenti abilitati ad installarle presso le loro attività commerciali macchine da gioco, in cui venivano installati software o schede artificiosamente manipolate.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Cosenza

© Riproduzione riservata