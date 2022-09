Cosenza, cresce l'attesa per il concerto gratuito dei "The Kolors"

Cresce l’attesa in città per il concerto dei “The Kolors” che concluderanno a Cosenza, in Piazza dei Bruzi, alle ore 21, il Festival dell’Energia. L’evento è organizzato in partnership tra il gruppo “Omnia é” e l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso. L'ingresso al concerto è gratuito. Ai The Kolors (Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona) è affidato il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso la musica, sui temi della sostenibilità ambientale e dell'efficientamento energetico, affinché, grazie alla loro popolarità, possano veicolare ai propri fan messaggi costruttivi. La band, formatasi nel 2010, ha riscosso negli anni successivi molti apprezzamenti, sia dopo essersi aggiudicata la quattordicesima edizione del talent show “Amici” che dopo aver preso parte, nel 2018, al 68° Festival di Sanremo dove i “The Kolors” presentarono il brano “Frida”.

Modifiche alla viabilità

Al fine di consentire un regolare svolgimento della manifestazione, nonché di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada, la Polizia Municipale, ravvisata la necessità di adottare un temporaneo dispositivo viabilistico, a modifica della vigente disciplina della mobilità sull’area interessata, ha istituito con apposita ordinanza, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 di domenica 4 settembre:

il divieto di transito su:

-Corso Umberto, da via Monte Baldo a via Trento, fatta eccezione per i bus dell’Amaco;

-Corso Umberto, da via Trento a via Sertorio Quattromani, per tutti i veicoli;

-Viale Trieste, da Piazza Matteotti a via Trento.

Con lo stesso provvedimento, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione su:

-Corso Umberto, nel tratto compreso tra via Monte Baldo e via Sertorio Quattromani, per tutta la sua estensione;

-Viale Trieste, nel tratto compreso tra Piazza Matteotti a via Trento, per tutta la sua estensione.

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio, sentito il responsabile di Pubblica sicurezza in servizio, adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere per garantire la sicurezza stradale e la pubblica e privata incolumità.

Le linee di trasporto pubblico subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione.

