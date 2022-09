Cosenza, gravi disagi per i dializzati: mancano posti nei presidi

Difficoltà e disagi. Per centinaia di pazienti bisognosi di sottoporsi a dialisi sia nell’area urbana che nel resto della provincia.

La denuncia e l’allarme sono dell’Aned: «È imperdonabile l’abulia dell’azienda cosentina» si legge in un testo diffuso alla stampa «sulla carenza posti reni artificiali per i nefropatici di Cosenza e del suo hinterland! Mentre da troppo tempo Aned chiede l’implementazione posti reni, succede di tutto e in negativo: pazienti che vengono trattati come pacchi postali e spediti da Cosenza in provincia e viceversa anche se non deambulanti, ultimo ma non il solo, il caso dell’ottantenne rendese con comorbilità gravissime;

la reperibilità nei turni notturni e festivi per le emergenze dei dializzati del territorio di Paola e Castrovillari è stata sospesa per discutibilissima interpretazione sindacale dei medici, sulla cui controversia speriamo si pronunci subito la Magistratura. Tutto è successo con l’avvallo dell’azienda e nel silenzio della Regione, mentre viene giustamente garantita allo spoke di Rossano come fossimo in altro mondo».

