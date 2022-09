Cosenza, vandalizzata la statua di Mancini, il sindaco Caruso: "Spero sia solo una bravata"

“Mi auguro vivamente si tratti di una bravata, dovuta a qualche buontempone, ma se così non fosse, siamo di fronte ad un atto deprecabile e da condannare nel modo più assoluto, a difesa della storia dell'Onorevole Giacomo Mancini e per quello che la sua figura di politico e di amministratore illuminato ha rappresentato per la storia della città di Cosenza”. E' contenuta in queste parole la presa di posizione del sindaco di Cosenza Franz Caruso che è intervenuto per commentare il gesto con il quale la statua bronzea di Giacomo Mancini, opera del maestro Domenico Sepe, e collocata all'inizio di Corso Mazzini, a pochi metri da Palazzo dei Bruzi, è stata fatta oggetto oggi delle attenzioni di alcuni vandali.

“Chiedo rispetto per la figura dell'onorevole Giacomo Mancini, per la città che ha amministrato, ma anche per tutte le opere d'arte presenti sulla nostra isola pedonale. Confido – ha concluso Franz Caruso -che anche nella nostra città possa affermarsi sempre di più un livello di civiltà ed un senso civico che facciano rispettare l'arte e le opere che hanno reso il MAB di Cosenza un vero e proprio unicum nel panorama nazionale”.

