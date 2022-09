Praia a Mare, colpi di arma da fuoco nella notte: macchie di sangue sulla strada

È avvolta nel mistero la sparatoria avvenuta nella notte a Praia a Mare in via Aieta. Qualcuno ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro il portone di una palazzina. I residenti della zona hanno dato l’allarme. Alcuni testimoni hanno sentito il rumore degli spari e poi il rumore di un motorino andare via. Una volta giunti sul posto non hanno però trovato nessuno e hanno visto soltanto delle macchie di sangue sul marciapiede. A quel punto sono stati allertati i carabinieri. Intanto, nella notte, una persona è giunta all’ospedale di Paola con delle ferite di arma da fuoco. Il posto di polizia dell’ospedale ha avvisato le forze dell’ordine per accertare se ci sia un collegamento tra i due episodi.

© Riproduzione riservata