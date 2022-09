Trebisacce, la Misericordia costretta a sospendere il servizio ambulanze

Ancora meno ambulanze e personale sanitario al 118. Con le postazioni già di per sé, carenti di uomini e mezzi. Dopo anni infatti anche la storica Misericordia di Trebisacce, è stata costretta ad “abbandonare” l’importante servizio salvavita, spesso indispensabile in caso di emergenza- urgenza, per salvare vite umane. È stato lo stesso Governatore Vincenzo Liguori in un’apposita lettera indirizzata al dottor Riccardo Borselli, direttore provinciale del Suem, a comunicare l’impossibilità di proseguire la collaborazione.

«Il sottoscritto Vincenzo Liguori, Responsabile Legale dell’Organizzazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Trebisacce – si legge nel documento – , comunica che a far data da ieri 5 settembre 2022, vista la situazione contingente sia economica, sia di mancanza di personale, non potrà più garantire le attività di postazione fissa h 24 a Corigliano». Liguori spiega anche i motivi che lo hanno costretto a prendere questa sofferta ma improcrastinabile decisione.

