Cosenza, caso Telesio: certezze sul futuro del convitto e delle classi del liceo

La forma dopo la sostanza. Ieri mattina sembra essere tornato il sereno nello spicchio di cielo che unisce (per alcuni separa) il liceo e il convitto nazionale “Bernardino Telesio”. Merito dei due dirigenti scolastici, ma soprattutto della presidente della Provincia, Rosaria Succurro, che dopo avere dialogato con loro singolarmente nei giorni scorsi, li ha incontrati assieme mettendo nero su bianco quanto deciso nei giorni scorsi in merito alla sistemazione delle classi della scuola Primaria e Superiore di primo grado del convitto che resteranno dov’erano, nel plesso del liceo, così come diciotto classi liceali rimarranno alle Canossiane.

A margine del faccia a faccia Rosaria Succurro ha raccontato l’incontro con due dirigenti scolastici Andrea Codispoti (convitto) e Antonio Iaconianni (liceo), ufficializzando il raggiungimento dell’intesa «per garantire agli studenti delle due scuole la continuità didattica e i locali necessari a tutte le loro esigenze formative». La presidente ha ribadito ancora una volta che «si tratta di una sistemazione temporanea. Intanto, l’amministrazione provinciale di Cosenza – spiega una nota dell’ente – continua a lavorare perché gli allievi delle due scuole possano ritornare al più presto nelle loro sedi originarie».

