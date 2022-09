Cosenza, messaggio di mons. Nolè per la festa della Madonna del Pilerio

Monsignor Francesco Nolè, ricoverato presso il Policlinico Gemelli, ha voluto far pervenire un messaggio in occasione della festa della Madonna del Pilerio. Le sue condizioni di salute sono serie e costantemente monitorate dai medici ma stabili. Alcuni lievi miglioramenti fanno ben sperare. La comunità diocesana continua ad elevare preghiere e affida monsignor Nolè all’intercessione della Vergine Madre.

Questo il messaggio dell’arcivescovo reso noto dal direttore dell’Ufficio diocesano comunicazioni sociali, don Enzo Gabrieli.

«Carissimi confratelli vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, consacrati, autorità e fedeli tutti, mi rivolgo a voi in un giorno particolarmente caro alla devozione verso la nostra amata Patrona, la Madonna del Pilerio, che quest’anno vivo avvolto nella sofferenza. Sento il dovere di ringraziare ciascuno di voi per la vostra continua preghiera di intercessione e per la preoccupazione che mostrate per la mia salute, facendovi presenti in vari modi. Sinceramente non mi sarei aspettato di vivere questa situazione, né di ricevere tutta questa straordinaria vicinanza; tuttavia, ne sono davvero contento e ve ne sono grato. Ma voglio insieme a voi ringraziare lo Spirito Santo, perché è veramente lui a guidare la sua Chiesa e ad ispirarne la preghiera e la comunione. Sento forte e consolante in quest’ora la materna protezione di Maria, nostra Madre, e la invoco per ciascuno di voi, soprattutto per chi sta vivendo momenti di difficoltà e sofferenza. Vi sento particolarmente vicini. Le mie condizioni di salute stanno un po’ migliorando - continua Nolè - ma vi chiedo di continuare a pregare e, soprattutto, di ricordare sempre che nella vita nulla è definitivo, eccetto l’eterno amore che Dio ha per noi, quello non finirà mai! In questo periodo, per tutte le questioni che riguardano la nostra Diocesi, vi rivolgerete al Vicario Generale (don Gianni Citrigno: ndc), che coordinerà il lavoro con gli altri vicari e con tutti coloro che svolgono servizi pastorali. Vi ringrazio ancora, immensamente - conclude mons. Nolè - perché condividete con me la gioia e la responsabilità di servire la nostra Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo. Vi auguro ogni bene nel Signore e vi benedico di cuore».

