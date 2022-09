Cosenza, al via la gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti

Al via la gara per l’affidamento del servizio della raccolta rifiuti. Il dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Cosenza, Giovanni Ramundo, ha pubblicato il bando di gara europea, a procedura telematica aperta, per l’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana nel territorio bruzio.

La durata del contratto di appalto è di cinque anni per un valore complessivo di quasi 52 milioni di euro. Le domande di partecipazione dovranno giungere entro le ore 14 del prossimo 17 ottobre. L’affidamento – spiegano dal Comune – avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice degli appalti.

Infatti, ai sensi dell’articolo 58 del Codice degli appalti, la procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Attraverso il sito si può accedere alla procedura ma anche alla documentazione di gara. La documentazione di gara è accessibile sul sito della stazione appaltante: www. comune.cosenza.it all’albo pretorio, Amministrazione Trasparente-sezione “Bandi di gara” e sul Sistema www.acquistainretepa.it- area documentazione.

