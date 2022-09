Cosenza, la prematura scomparsa dell’avv. Raffaele Scarpelli

Ci ha lasciati prematuramente l’avvocato Raffaele Scarpelli, 58 anni, legale della nostra testata e amico di tutti i giornalisti di Gazzetta del Sud. Giurista raffinato, sempre cordiale e disponibile, pronto a offrire consigli giuridici e sostegno morale nei momenti di difficoltà, Raffaele Scarpelli lascia un ricordo indelebile in ciascuno di noi. Per noi non era solo un avvocato: era un amico affidabile e sincero. Ai genitori, alle sorelle, ai nipoti, le condoglianze del presidente della Ses, Lino Morgante, del direttore di Gazzetta, Alessandro Notarstefano, dei giornalisti e del personale.

