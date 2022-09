Spezzano Sila, cercatore di funghi disperso da oggi pomeriggio. Domani riprendono le ricerche

Dal tardo pomeriggio di oggi non si hanno notizie di un uomo, G. B., di 80 anni che si trovava in montagna in cerca di funghi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) è stato allertato dai Carabinieri Forestali di Camigliatello Silano.

Le ricerche, al momento sospese, senza esito positivo, si sono concentrate nella zona di Monte Scuro, nel comune di Spezzano della Sila - Parco della Sila -, dove è stata ritrovata l'auto dell’uomo.

Presenti sul posto operatori e tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello, i militari del S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) di Cosenza, carabinieri e vigili del fuoco.

Le ricerche riprenderanno domani mattina.

© Riproduzione riservata