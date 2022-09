Villapiana, disposta l’autopsia sul corpo della 35enne morta a Villapiana

Fermiamo la mattanza sulla 106. Intanto lunedì verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Serena Halina Duranti, l'ultima vittima, in ordine di tempo della statale. Una nuova croce ogni undici giorni sulla famigerata strada della morte. Questo dicono i numeri ed i fatti. Purtroppo. Qui dall'inizio dell'anno sono decedute 24 persone, di cui 11 solo nel tratto cosentino, e ben tre, due donne e un uomo, in 53 giorni, al km 377+700 in agro villapianese. Dove venerdì mattina ha perso la vita la 35enne pratese ma domiciliata a Montalbano Jonico nel materano dove viveva con il compagno. Un cimitero a cielo aperto, con mazzi di fiori e lapidi in bella vista sistemati a ricordo, da familiari e amici, dietro i guard rail di protezione. Chi transita sulla 106 si trova di fronte questo scenario, un vero e proprio Camposanto, che continua a crescere, ad ospitare vittime dell'asfalto.

