Auto in fiamme all’Unical: tanta paura, ma i tre occupanti sono in salvo

L’inferno di fiamme si scatena all’improvviso. Fiamme alte e fumo nero che abbracciano una utilitaria, una Lancia con tre persone a bordo. L’uomo alla guida è lesto a lanciarsi fuori dall’abitacolo e a spalancare le portiere per permetter la fuga degli altri due passeggeri. Un atto di coraggio pagato con ustioni, fortunatamente lievi, agli arti superiori.

Il rogo si sviluppa, per cause da accertare poco prima delle 15 di ieri pomeriggio, mentre l’auto, con a bordo i tre, percorre la bretella di raccordo che dall’Unical accede alla Statale 107. In una manciata di minuti sono arrivati due automezzi dei vigili del fuoco e la “gazzella” del Radiomobile dei carabinieri. Con loro anche un equipaggio del 118 della postazione universitaria che ha prestato i primi soccorsi e trasportato lo sfortunato conducente in ospedale per le cure necessarie. Grazie alla tempestività dell’intervento, le fiamme sono state domate in fretta e la circolazione è stata ripristinata.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi planimetrici e fotografici che serviranno a comprendere le cause esatte che hanno scatenato il rogo. Un incendio che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi.

Tanta paura per il conducente e i due passeggeri ma anche per i tanti automobilisti in transito provenienti dall’Unical.

