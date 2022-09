Corigliano Rossano, riecco i rifiuti davanti ai cassonetti. Si riaffaccia l’emergenza sul territorio

L’emergenza rifiuti che inesorabilmente coinvolge, a periodi alterni, i comuni dell’Ambito di raccolta ottimale della Sibaritide che conferiscono i rifiuti presso l’impianto di selezione consortile di Bucita, è ormai nuovamente incombente se non saranno effettuati interventi immediati da parte della Regione per far fronte alle criticità che interessano il completamento del circuito dei rifiuti che prevede la collocazione degli scarti in impianti autorizzati dopo la lavorazione operata nella struttura di Bucita, costretta a ridurre il ricevimento della spazzatura con conseguente rallentamento delle operazioni.

Le preoccupazioni premonitrici del sindaco Flavio Stasi che, nei giorni scorsi ed anche l’altro ieri aveva rappresentato ai responsabili tecnici ed istituzionali della Regione e della Provincia, si sono purtroppo avverate. Sono comparsi i cassonetti della spazzatura stracolmi da alcuni giorni, mentre cumuli di rifiuti si sono formati in numerosi angoli delle due aree urbane dove non si effettua il porta a porta spinto. Tra i punti della città bizantina più compromessi, Via Verbano, Via Euclide la cui spazzatura ha invaso uno degli ingressi del palazzetto dello sport di Via Candiano allo Scalo. Una montagna, come si può notare dalla foto scattata nel primo pomeriggio di ieri, giace nello spiazzo accanto alla frequentatissima Piazza Dante.

