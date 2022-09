Turista tedesco in vacanza a Praia a Mare sbatte su una scogliera con il parapendio e muore

Un turista tedesco in vacanza a Praia a Mare è deceduto a Maratea dopo aver sbattuto con il parapendio su una scogliera. Il 51enne potrebbe avere perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che avrebbero provato a rianimarlo ma non ci sarebbe purtroppo stato nulla da fare. Sull'incidente indagano i Carabinieri della stazione di Maratea e della Compagnia di Lagonegro. Sul posto anche la guardia costiera.

Il tedesco soggiornava da qualche giorno con un gruppo di connazionali nella cittadina della Riviera dei Cedri. Da quanto si è appreso, per loro, erano gli ultimi giorni di vacanza in Calabria.

