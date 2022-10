Corigliano Rossano, molte criticità emerse nel cimitero. Il sindaco: «Necessario intervenire»

È necessario intervenire con immediatezza per sanare alcune delle criticità rilevate nel cimitero di Corigliano. Se ne è reso personalmente conto il sindaco Flavio Stasi nell’effettuare, domenica, un sopralluogo, accompagnato dal dirigente dei servizi “Ambiente ed Energia, Reti e Manutenzioni”, architetto Roberto Gallo.

Ed è proprio a tale scopo che lo stesso primo cittadino ha sollecitato quanti operano nei vari settori comunali competenti di porsi subito all’opera.

Le maggiori criticità rilevate sono quelle ricadenti nell’area delle “nuove batterie”, presso le quali «dev’essere immediatamente rimosso – ha detto con fermezza il sindaco – tutto il materiale relativo al cantiere al fine di garantire un ambiente sereno e pulito ai familiari che si recano in visita ai propri cari».

Stasi ha, inoltre, sottolineato «l'urgenza di ripulire la rete di raccolta delle acque e realizzare le pavimentazioni nelle aree in cui manca, con l'impegno dell'Amministrazione a supportare gli uffici nelle scelte che andranno ad effettuare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata