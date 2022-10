Sarà sepolta a Diamante la salma della donna da tempo all'obitorio di Cetraro

Ha trovato soluzione la triste vicenda della donne da mesi presente nell'obitorio del nosocomio di Cetraro. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il Vicesindaco di Diamante, Giuseppe Pascale. Ricordiamo, infatti, che la donna risultava residente a Diamante. "Dopo una fitta e collaborativa interlocuzione con il Sindaco Ermanno Cennamo e il Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Barbara Falbo, del Comune di Cetraro - ha detto il Vicesindaco Pascale - è stato definito che la salma sarà tumulata nel cimitero di Diamante, vista l'attuale mancanza di posti nel cimitero di Cetraro, e che al contempo sarà il comune di Cetraro ad occuparsi del trasporto e delle altre incombenze. Abbiamo fatto il possibile, ha sottolineato ancora il Vicesindaco rinnovando i suoi sentimenti di cordoglio, per giungere, in collaborazione con il comune di Cetraro, ad una soluzione, per le evidenti ragioni umane determinate dal caso, i cui ritardi non sono dipesi dal Comune di Diamante e dovuti, inoltre, al fatto che nessun familiare o conoscente si è interessato al destino della signora".