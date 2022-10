Cosenza, le porte del Planetario continuano a restare chiuse

Il Planetario di Gergeri. Storia di un’altra incompiuta. Un’opera su cui è calato il silenzio dopo tante promesse, progetti e programmi. Il Comune avrebbe voluto affidarne la gestione a Franco Piperno. Ma dopo avere avviato la trattativa sembra vi sia stato un raffreddamento.

Sulla vicenda entra a gamba tesa il comitato di coordinamento di “Progetto Meridione”. Con un attacco ironico. «Verrebbe di citare alcuni passi del brano di De André, “Don Raffaè”: prima pagina, venti notizie, ventuno ingiustizie e lo Stato che fa? Si costerna, s’indigna, s’impegna poi getta la spugna con gran dignità. In questo caso - si sottolinea nella nota - parliamo del Comune di Cosenza. Gli investimenti sono stati ingenti ed anche i tempi sono stati lunghi per avere finalmente un Planetario a Cosenza tra i più grandi e avanzati d’Italia con il risultato di guardarlo decadere come un vecchio monumento abbandonato. Ci sono stati promesse e proclami, audizioni in Commissione cultura e richieste di interessamento all’Università della Calabria e a fisici come Franco Piperno, al quale si è chiesto forse un impegno piuttosto gravoso senza sostegno adeguato. Risultato: uno stallo che lascia davvero preoccupati».

