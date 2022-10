Belvedere Marittimo, anziana morì in clinica: a giudizio nove medici

Il gup del Tribunale di Paola ha rinviato a giudizio nove medici, all’epoca dei fatti in servizio nella clinica “Tirrenia Hospital”, per un presunto caso di malasanità. I sanitari coinvolti dovranno, adesso, affrontare il processo che prenderà il via il prossimo 14 aprile.

La vicenda risale al marzo del 2021 quando una donna di 70 anni entrò in clinica per dolori addominali e fu sottoposta poi a un intervento chirurgico. Secondo l’accusa, i medici che presero in cura la donna non avrebbero richiesto una «consulenza internistica ematologica pre-operatoria» perché la paziente era affetta da anemia.

Per gli inquirenti, i sanitari «per negligenza, imperizia e imprudenza» non avrebbero stabilizzato i valori della glicemia «in un soggetto affetto da diabete mellito». Tale quadro clinico, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe dovuto «indurre i sanitari alla temporanea sospensione dell’insulina. Inoltre, ad aggravare la situazione era sopraggiunta un’emorragia nel corso dell’intervento chirurgico. Diverse complicanze sarebbero, quindi, evolute «nella morte cardiaca e nel danno encefalico».

I familiari presentarono una denuncia e si sono costituiti parte civile rappresentati dagli avvocati Paolo Coppa e Andrea Manna. Nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta ieri, hanno discusso sia l’accusa che le difese.

