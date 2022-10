Cosenza, il Polo Brutium sposa l'Erasmus: garanzia di mobilità all'estero

Quando si parla di Erasmus si pensa subito a una mobilità all’estero che include un’esperienza lavorativa e un arricchimento culturale indirizzato a giovani diplomati o a studenti che ancora non hanno completato il secondo ciclo di istruzione superiore.

Quando si parla di Erasmus nel Polo BRUTIUM di Cosenza ci si proietta in una dimensione organizzativa completamente innovativa, soprattutto per la centralità che l’alunno acquisisce durante il processo di formazione. Ed è proprio nella formazione che la scuola punta per implementare al meglio le potenzialità degli allievi affinché possano destreggiarsi nelle varie situazioni lavorative che di volta in volta si presentano.

Il nostro Istituto, accreditato presso l'INAPP fino al 2027, è stato tra le prime scuole d'Italia a partire con i programmi di mobilità all'estero dopo la forzata pausa dovuta alla situazione di emergenza sanitaria. Nello specifico si tratta di percorsi di PCTO (Percorsi per Competenze Trasversali e l'Orientamento) in tre città della comunità europea, ciascuno della durata di 32 giorni.

Il primo si è tenuto dal 15 maggio al 15 giugno 2022 nella città di Berlino, la "Città Cantiere dal cuore verde" e ha visto coinvolti 10 ragazzi dell'indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) del nostro Istituto.

Il secondo, in via di espletamento, si sta svolgendo nella città di Bruxelles, capitale dell'Unione europea. Il progetto vede coinvolte 10 ragazze dell'indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing).

Il terzo, non ancora completato, ha trovato sede nella città di Galway, cittadina sulla costa orientale dell'Irlanda, che è stata capitale europea della cultura nel 2020 e che sta registrando la partecipazione di 20 ragazzi selezionati tra l'indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

L'obiettivo

Lo scopo di questo Progetto non è finalizzato solo a effettuare esperienze in campo lavorativo, ma anche confrontarsi con culture e tradizioni diverse. Inoltre, ogni qualvolta si attua il confronto comunicativo con giovani di altre nazionalità, si arricchiscono anche le competenze linguistiche e da ciò trae origine, come prospettiva futura, una sorta di competitività a livello europeo. Alcuni studenti, infatti, dopo essersi calati pienamente in contesti diversi dalla loro realtà quotidiana, allargano il proprio campo d’azione cercando una posizione lavorativa all’estero. La scelta, in questo caso, é certamente consapevole e dettata dal desiderio di vivere appieno “il cambiamento“. Nel processo formativo é d’obbligo, anche, la volontà di avvicinare gli alunni all’arte. Ogni città è un contenitore di architetture, monumenti, dipinti e quant’altro che concorre ad arricchire il bagaglio culturale dei nostri ragazzi. Questi ultimi sono stati accolti adeguatamente nel nuovo contesto sociale e ricambiano dando il meglio di se stessi nelle varie attività di impiego. Approcciarsi al mondo del lavoro rappresenta una svolta per ogni giovane e lo è ancor di più nel Polo BRUTIUM di Cosenza perché segue con attenzione le varie fasi progettuali. Esiste un prima, un durante e un dopo da cui attendere i giusti esiti, al fine di contribuire alla crescita umana, professionale e valoriale di ogni singolo studente.

