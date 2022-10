Paura a Scalea, autobus della ditta Preite divorato dalle fiamme

Un autobus di linea della ditta Preite è stato divorato dalle fiamme la scorsa notte. Il mezzo era stato parcheggiato sulla complanare della statale 18 nei pressi di Scalea. L’autista era solito parcheggiarlo in zona per la sosta notturna. Per fortuna, essendo di notte, sull’autobus non c’era nessuno e quindi le fiamme hanno danneggiato soltanto il mezzo. Le fiamme hanno allertato altri automobilisti che, alla vista del fuoco, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Per spegnere le fiamme è stato necessario rompere un finestrino ed entrare subito per limitare i danni. La parte anteriore dell’autobus è stata quella maggiormente danneggiata dalle fiamme. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno poi eseguito diverse verifiche per avere elementi utili a individuare l’esatta dinamica dell’incendio. Non è chiaro, infatti, se le fiamme abbiano un’origine dolosa o se l’incendio sia stato causato da un cortocircuito o da un guasto alla centralina. Quanto accaduto ha destato molta preoccupazione anche perché si tratta di un pullman di linea che fa quotidianamente quella tratta e che, quindi, ogni giorno è sempre pieno di passeggeri. Nell’ipotesi di un cortocircuito, è stata una fortuna che sia accaduto di notte e che non ha causato nessun ferito. Nell’ipotesi dell’incendio doloso la situazione sarebbe totalmente diversa e andrebbe ad aumentare il numero di intimidazioni ai danni di ditte, imprenditori, commercianti e professionisti del Tirreno cosentino. Sono stati, infatti, diversi gli incendi di automobili, lidi dati alle fiamme. Per ultimo, nei giorni scorsi, un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti all’obitorio della clinica “Tirrenia Hospital” a Belvedere Marittimo.

