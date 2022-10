Unical e Repubblica Dominicana insieme per la transizione energetica. Iniziativa del Rotary Cosenza Nord

Con l’intervento dell’Ing. Francesco Piraino, del gruppo di Ricerca della prof.ssa Petronilla Fragiacomo, il convegno è stato l’occasione per discutere anche del potenziale energetico delle Celle a Combustibile e dell’idrogeno, vettore energetico per eccellenza che può essere stoccato ed utilizzato nei sistemi di mobilità sostenibile e su cui oggi la ricerca ripone grande fiducia a livello globale. Dagli interventi presentati dalla comunità scientifica dell’Università della Calabria, è scaturito che la transizione energetica verso una soluzione sostenibile per il pianeta che preveda emissioni zero è possibile ma deve essere attuata sia dalle amministrazioni pubbliche che dai singoli cittadini attraverso apposite scelte, senza le quali si perde l’opportunità di trasformare questo periodo di crisi energetica ed economica in una occasione di cambiamento necessaria per la sopravvivenza del pianeta terra.