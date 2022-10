Castrolibero, rissa a scuola. La dirigente convoca una riunione d'urgenza

Atto di violenza all’interno dell’istituto scolastico Valentini-Majorana di Castrolibero (Cosenza), già noto per vicende analoghe tra ragazzi e per le presunte molestie da parte di un docente su alcune studentesse.

Ieri verso le 11, ma la notizia si è appresa oggi, alla fine della ricreazione, uno studente del liceo con indirizzo sportivo ha aggredito con pugni e calci un coetaneo che frequenta il liceo scientifico. La vittima ha riportato una lesione sul sopracciglio e diverse contusioni. L’accaduto è stato denunciato dai genitori ai carabinieri. Inoltre, la foto del ragazzo picchiato è stata diffusa sui social tra i ragazzi dell’istituto.

Per oggi pomeriggio la dirigente scolastica Maria Gabriella Greco ha indetto una riunione con genitori, coordinatori delle due classi e i ragazzi coinvolti per fare luce su quanto avvenuto.

