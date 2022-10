Rogliano, vandali di notte nei locali della scuola di via D’Epiro

Vandali impenitenti, (sinora) inafferrabili. Si sono messi in azione, la notte scorsa, prendendo di mira, ancora una volta (sarebbe la settima nel giro di qualche mese), l’edificio scolastico di via Oreste D’Epiro, dove, durante l’incursione, bivaccando, si sono sbizzarriti a mettere a soqquadro e a danneggiare un paio di classi. Ieri, niente scuola per gli alunni del plesso, per decisione della dirigente scolastica, professoressa Antonella Bozzo, che ha disposto la sospensione delle lezioni per consentire le operazioni di pulizia e di sanificazione degli ambienti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che, dopo gli accertamenti del caso, hanno avviato indagini per la identificazione dei responsabili.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata