Strisce blu all'Unical? Arriva il veto di sindacati e universitari

Sui parcheggi blu e sulla viabilità cittadina, le polemiche non si placano. Alle scelte dell’amministrazione comunale replicano gli universitari e i sindacati. «In seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore ai Trasporti, Domenico Zicarelli, sull’ampliamento dei parcheggi a pagamento all’interno del nostro Ateneo, la lista “Primavera” ha ritenuto opportuno approfondire un argomento così vicino agli studenti», scrivono dall’Ateneo. In primo luogo, nell’ambito della nota resa pubblica dal Comune, «si evince che la decisione di aumentare le strisce blu nel campus è stata presa di comune accordo con i responsabili dell’ufficio tecnico dell’Unical. In qualità di rappresentanti degli studenti abbiamo inteso verificare la dichiarazione, non riscontrando in alcun modo la circostanza», sottolineano Nazzareno Zaccaria, consigliere di amministrazione dell’Unical, il senatore accademico Antonio Puntillo e rappresentante del Cus.

