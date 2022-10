Corigliano Rossano, gli trovano la droga in casa: arrestato un 43enne

Finisce ai domiciliari un uomo incensurato di 43 anni trovato in possesso di due etti di marijuana. È questo l'esito delle attività di prevenzione e repressione alla criminalità diffusa posta in essere dai Carabinieri. Nell’ambito di apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e della criminalità diffusa, nel pomeriggio di giovedì scorso, i Carabinieri del Norm – Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, diretto dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, hanno tratto in arresto una persona del posto, senza precedenti alle spalle, (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro termosigillato ed una busta in plastica contenenti al loro interno della sostanza stupefacente del tipo “marijuana” in stato di essiccazione, dal peso complessivo di 202 grammi, 38 semi di canapa indiana, unitamente ad un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento. Le successive attività di iniziativa permettevano di acquisire ulteriori elementi indiziari a carico del soggetto che d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

