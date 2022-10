Cosenza, posti letto esauriti nel campus: l’Unical si rivolge agli hotel

L’Unical è al lavoro per garantire l’alloggio a tutti gli studenti che hanno diritto alla borsa di studio. E i frutti del lavoro della governance d’ateneo sono stati illustrati, nelle ultime ore, dal rettore Nicola Leone, e dal delegato al Diritto allo studio, ai rappresentanti degli universitari presenti in Senato e Cda e il presidente del Consiglio degli studenti. Nel corso dell’incontro sono stati definiti una una serie di misure da adottare per alleviare i disagi degli idonei che non sono ancora beneficiari di borsa. Innanzitutto, l’università ha comunicato che disporrà l’assegnazione, entro la fine del mese di ottobre, di posti letto aggiuntivi che verranno individuati in alcuni alberghi dell’area urbana e destinati agli studenti che non allo stato attuale non risultano vincitori di borsa. L’assegnazione partirà dagli immatricolati con ammissione anticipata, per poi proseguire con tutti gli altri in ordine crescente di Isee. Due, per adesso, le strutture recettive coinvolte: il San Francesco di Rende e il Royal di Cosenza, entrambi situati nei pressi delle fermate dei bus che raggiungono il campus.

