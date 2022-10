Cosenza, il contributo dei Carabinieri nella lotta alla ludopatia

Un progetto “pilota”. Per impegnare l’Arma dei carabinieri accanto all’Asp nella lotta alle ludopatie. La dipendenza dal gioco d’azzardo è un problema serissimo che investe centinaia di persone. Basti pensare che nell’ultimo anno gli “specialisti” del Serd, guidati da Roberto Calabria, hanno preso in cura 150 persone.

Il seminario, voluto fortemente dal comandante regionale dei carabinieri, generale Pietro Salsano, ha visto impegnati, nei locali della storica caserma “Paolo Grippo”, i comandanti di stazione e delle compagnie. Al tavolo dei relatori, dopo gli interventi del generale Salsano e del prefetto, Vittoria Ciaramella, si sono alternati, sotto l’attenta regia della moderatrice, Rosalba Baldino, caporedattore di Ten, per l’Asp Martino Rizzo e Roberto Calabria e per le comunità che si occupano di cura delle dipendenze, Renato Caforio.

