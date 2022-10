Castrovillari, gli trovano in casa la droga: 26enne in manette

Sulla strada giusta. Gli uomini del Commissariato di Castrovillari, infatti, hanno disarticolato uno degli ingranaggi che fa muovere la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella città del Pollino. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno effettuato dei veri e proprio appostamenti. Una lunga e articolata attività di monitoraggio delle fasi dello spaccio concluso martedì pomeriggio, ossia nel momento in cui personale della “Sezione Investigativa” del Commissariato di Pubblica sicurezza di Castrovillari ha tratto in arresto un 26enne resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti sono stati bravi ad introdursi all’interno dell’abitazione del giovane (si trova nel centro cittadino di Castrovillari) ed hanno rinvenuto e posto sotto sequestro: 100,278 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenuta all’interno di 19 involucri in cellophane; 18,310 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, contenuta all’interno di 37 involucri in cellophane termosaldati e un contenitore in plastica. Il blitz degli uomini del Commissariato ha portato al rinvenimento, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, anche e soprattutto 225,00 euro in contanti quale provento dell’illecita attività 2 bilancini di precisione; 1 coltello; materiale da taglio (mannitolo) e per il confezionamento. Tutto il materiale è stato trasferito presso la sezione Penale del Tribunale di Castrovillari. L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di contrada Petrosa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

