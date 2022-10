Mensa al via nelle scuole di Corigliano Rossano, migliora anche il servizio

Il servizio mensa, riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia ed a quelli delle scuole primarie a tempo pieno della città, partirà il prossimo 2 novembre.

Lo ha comunicato ufficialmente ieri in una nota il Comune ponendo fine ai dubbi ed alle preoccupazioni di genitori degli alunni, personale scolastico ed addetti al servizio di refezione scolastica e sindacati di Cgil e Uil, che fino all’altro ieri hanno denunciato i ritardi nell’avvio dell’importante servizio non solo sul piano educativo-didattico, ma anche sociale e lavorativo. Da qui partiranno le attività scolastiche delle scuole programmate per il tempo lungo, mentre le famiglie potranno organizzare i loro impegni di lavoro.

Nella nota si spiegano le modalità dell’appalto e le forme di erogazione del servizio oltre all’entità economica a cui il comune ha dovuto far fronte per assicurare la mensa scolastica al doppio dei fruitori degli anni passati, oltre al contenimento e riduzione delle tariffe. E sul ritardo di inizio del servizio, rispetto a quanto programmato dal comune si è subito precisato che essi sono dovuti a «ragioni del tutto imprevedibili ascrivibili alle procedure di gara e senza responsabilità di alcun ente, ma soprattutto il capitolato d'appalto su cui si è lavorato è stato studiato per aumentare la qualità del servizio e per limitare al massimo “incidenti” come quelli che abbiamo subito, insieme a molti enti pubblici calabresi e non solo, per gran parte dell'anno scorso a causa dei noti problemi con l'ex azienda affidataria».

