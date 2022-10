Castrovillari, lancia un casco addosso a un carabiniere per evitare il fermo: arrestato un 25enne

I militari della Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 25 anni, ritenuto responsabile, in base agli elementi raccolti nell’attuale fase di indagini preliminari, dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali aggravate. L’arresto scaturisce da una mirata attività di controllo del territorio quotidianamente garantita dai vari Reparti dell’Arma dei carabinieri e maggiormente intensificata nel corso dei weekend, durante la quale i militari hanno notato il giovane aggirarsi, con fare sospetto, in una strada del centro abitato. Con l’intento di procedere al controllo ed all’esatta identificazione, gli si sono avvicinati al giovane che improvvisamente ha spintonato uno dei militari facendolo urtare violentemente contro una colonna di cemento. Subito dopo, durante la fuga iniziata a piedi e nel tentativo di ostacolarne l’inseguimento, il ragazzo ha lanciato un casco che colpiva sul petto il carabiniere. Il reattivo intervento dell’altro militare, che nel frattempo era salito a bordo della gazzella, consentiva di bloccare il giovane e di recuperare un involucro contenente circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui il ragazzo aveva tentato di disfarsi durante la fuga. Il giovane, da ritenersi comunque presunto innocente fino a sentenza passata in giudicato, al termine degli accertamenti è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza quale consumatore di sostanze stupefacenti, nonché arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza svoltasi con rito direttissimo presso il Tribunale di Castrovillari, l’arresto è stato convalidato ed il ragazzo è stato altresì sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. Continuerà incessantemente l’azione preventiva svolta dalle pattuglie dispiegate su tutto il territorio – spiegano dal Comando Provinciale carabinieri di Cosenza – con il solo intento di aumentare e consolidare la percezione di sicurezza di tutti i cittadini, unici destinatari dell’impegno profuso costantemente dai Carabinieri.

