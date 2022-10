Disservizi idrico a Cosenza, giornata nera per chi vive nella zona sud: rubinetti a secco

La penuria idrica comincia a essere un fattore di grande disagio per la città dei bruzi. In particolar modo chi vive nelle zone a sud del capoluogo (Piano Lago completamente a secco, ma non solo: diverse contrade di Donnici hanno vissuto un giornata da incubo), da stamattina, è costretto ad arrangiarsi sin dalle prime ore del mattino. Anzi, dall'interruzione si è passati alla totale assenza dell'acqua. I residenti chiedono lumi, ma nessuno - almeno oggi - è riuscito a fornire una risposta. Domani si cercherà di capire se alla base del disservizio c'è una rottura sulla condotta del Merone o c'è stata una chiusura non comunicata.

