Addio a Franco Funari, storica icona dello sport cosentino

La Cosenza sportiva dice addio al dottor Franco Funari. Era il volto gentile e competente della Figc cosentina, federazione che ha guidato con impegno e passione per anni, contraddistinguendosi per i valori che riusciva a tramettere ai suoi tesserati ma anche a chiunque abbia mai avuto la fortuna di conoscerlo. Un signore d’altri tempi, scampato alla tragedia dell’Heysel (tra i sopravvissuti, insieme al figlio, in quel maledetto settore Z dello stadio belga in cui si giocò la finale tra Juventus e Liverpool). Se ne va un altro pezzo di storia bruzia.

