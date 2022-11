Castrovillari, fioriscono mini discariche vicino al castello Aragonese

Lo scarso senso civico mette in ginocchio parte del centro storico di Castrovillari. Sarebbero le nuove generazioni, infatti, che continuano a demolire il sistema di smaltimento dei rifiuti. Quello tanto faticosamente costruito nel corso degli ultimi 20 anni con battaglie capaci di avviare la raccolta differenziata porta a porta e la creazione di una isola ecologica dedicata a perfezionare il sistema.

Sarebbero proprio le nuove leve che, nei week end, magari proprio durante il Ponte di Tutti i Santi”, abbandonano i resti di cene frugali in quello che dovrebbe essere il salotto buona della città, vale a dire il Centro Storico. Piccole discariche nascono e, soprattutto, vegetano al fianco del Castello Aragonese o su un manufatto sul quale i giovanissimi salgono per motivi assolutamente censurabili. Tanti, anche, i sacchetti della spazzatura abbandonati sotto l'area consolidata del Canal Greco.

Uno spettacolo poco edificante per coloro i quali sono legati alla Civita, ma anche ai monumenti storici presenti all'ingresso del borgo medievale. È chiaro che, oltre ai sistemi di video sorveglianza, servirebbero controlli mirati (magari con tutte le associazioni di volontariato) capaci di seguire l'ambiente e le bellezze dei luoghi, quindi incanalare le azioni dei più giovani verso il rispetto di quella che è anche la loro città.

