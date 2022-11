Pronta l’estradizione per l’ex “primula”: il cassanese Carmine Maiorano

La diplomazia è al lavoro. E il ministero della Giustizia procede a passo spedito per ottenere l’estradizione. Per sette lunghi anni Carmine Alfonso Maiorano, 68 anni, è stato un imprendibile “uccel di bosco”. Si nascondeva nell’area metropolitana di Buenos Aires, confondendosi tra i tanti italiani che compongono una delle comunità di emigranti più vaste delle Americhe. È finito in manette l’altro giorno, grazie al lavoro incessante, paziente, condotto dagli investigatori delle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro, diretti da Angelo Paduano e Fabio Catalano.

Alfano era diventata una “primula” nel 2015, quando la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, aveva attaccato frontalmente il ramo della cosca Abbruzzese di Cassano specializzato nel traffico internazionale e nella importazione di cocaina dal Sudamerica. L’oggi sessantottenne figurava come uno dei “referenti” del clan con gli emissari di un “cartello” potente, solido e attivo in Paraguay. La nazione latino-americana è diventata, dopo la Colombia e il Brasile, uno dei terminali più importanti dello smercio della “polvere bianca” verso l’Europa. La pericolosità dei paraguaiani è testimoniata dall’uccisione, nel maggio scorso, di uno dei magistrati più esposti nella lotta ai narcos che comandano ad Assuncion.

