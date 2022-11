A Paola il centro storico è sempre più in pericolo

Fabbricati a rischio e pericoli per l’incolumità pubblica. Il Comune di Paola ha emesso due distinte ordinanze a riguardo di edifici posti nel centro storico e in prossimità del centro cittadino intimando interventi ai proprietari.

Nel particolare, a seguito delle ultime avversità meteorologiche che si sono abbattute nel territorio comunale, si spiega dal Comune, si sono generate criticità nel comprensorio provocando anche danni a fabbricati di vetusta costruzione come nel caso dell’immobile ubicato in via Francesco Miceli Picardi (già via Cancello). È stato necessario in questo caso un sopralluogo del personale comunale di protezione civile e dell’ufficio urbanistico per constatare lo stato dei luoghi rilevando la fatiscenza e la pericolosità nonché la possibilità che nel futuro potrebbero verificarsi crolli consistenti di elementi costituenti le mura perimetrali realizzati con materiali tipici dell’epoca composti da pietra e terriccio.

