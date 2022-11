Cosenza, assunzione a tempo determinato di 32 medici all’Azienda ospedaliera

Mentre l’Azienda ospedaliera per garantire i Lea ha pubblicato l’avviso per l’assunzione a tempo determinato di 32 medici per altrettante specialistiche (i candidati hanno tempo una settimana per presentare domanda) i sindacati chiedono che si faccia chiarezza e si mantengano gli impegni assunti un mese fa alla Regione dai funzionari del dipartimento Salute rispetto alla stabilizzazione dei precari. Una nota a questo proposito è stata diffusa dalla Fials Calabria presente alla riunione insieme ai rappresentanti delle altre sigle (Cgil, Cisl, Uil e Nursing Up, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità.

La Fials Calabria ricorda a tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere che i precari per avere diritto alla stabilizzazione devono essere stati assunti a tempo determinato con procedure concorsuali (Dl n. 18/2020 convertito e modificato dalla Legge n. 27/2020, abbiano maturato al 30 giugno scorso almeno 18 mesi di attività anche non continuativi alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e prestato servizio per almeno sei mesi nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 30 giugno 2020. La Fials nel documento stilato alla fine della riunione alla Cittadella ha fatto inserire la clausola temporale secondo cui le Aziende dovranno pubblicare entro 30 giorni dall’approvazione del proprio Piano di fabbisogno e Piano di assunzioni appositi avvisi e procedere quindi alle stabilizzazioni.

