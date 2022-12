Le associazioni: a Paola occorre far ripartire Emodinamica

Sette associazioni chiedono l’Emodinamica all’ospedale “San Francesco”. Gli Amici del Cuore, Fidas Odv Paola, Associazione diabetici del Tirreno cosentino, Avis Paola, Croce rossa italiana di Paola, Auser Circolo di Paola Odv e Uniauser “V. Padula" si sono incontrate ieri con la primaria di Cardiologia dell’Ospedale di Paola, Maria Teresa Manes.

«Occorre far ripartire il servizio di Emodinamica presso il nosocomio», hanno detto: «Esso costituisce - si spiega in una nota congiunta - il giusto completamento dell’offerta sanitaria di una Uoc di eccellenza come quella di Paola». Con queste parole le associazioni, rappresentate da Antonello Rossi, Giovanni Amendola, Franco Chianello, Raffaele Condino, Franco Nigro, Piergiorgio Grupillo e Andrea Signorelli, unitamente all'ex sindaco di Falconara Albanese, Ennio Abonante, hanno fatto presente come sarebbe opportuno riattivare quel servizio che la Cardiologia aveva avviato a settembre 2021 e poi inopinatamente è stato sospeso.

