Roseto Capo Spulico, nuovo sopralluogo nella zona della frana

Frana sulla Sp 151: si lavora senza sosta alcuna. Sotto lo sguardo del sindaco Rosanna Mazzia. Nel frattempo le scuole restano chiuse e riapriranno dopo la festa dell'Immacolata.

Lo ha deciso nei giorni scorsi, con un'apposita ordinanza sindacale, lo stesso primo cittadino, che in quella occasione scriveva: «I lavori di ripristino della viabilità della Sp 151 procedono a ritmo serrato, ma purtroppo non è ancora possibile garantire il trasporto scolastico in sicurezza. Pertanto, in accordo con il Dirigente scolastico, verranno sospese le lezioni in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio». Scuole chiuse fino a domani e alunni che proseguono in Dad le lezioni. Ieri mattina, intanto, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo sulla Provinciale colpita da una importante cedimento.

