S. Donato di Ninea, fiamme notturne divorano un furgone

Incendio di presunta matrice dolosa quello avvenuto ai danni di un furgone in località Ficara nella notte tra domenica e lunedì. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Tuttavia, il proprietario del mezzo aveva già provveduto ad azionare un proprio estintore che ha spento le fiamme che, a quanto pare, avrebbero provocato danni solo all’avantreno ed alla cabina di guida. I militari dell’Arma, giunti sul posto tramite una volante del Nucleo radiomobile della Compagnia di Castrovillari coordinata dal capitano Pasquale Del Prete, hanno effettuato i rilievi del caso insieme ai Vigili del Fuoco e – al momento – non si esclude nessuna pista, anche quella eventualmente dolosa.

Il titolare del furgone, originario di Altomonte, che di solito trasporta derrate alimentari anche all’estero, sarebbe stato avvertito che qualcosa non andava tramite un sistema collegato al suo cellulare.

Da qui il pronto intervento per spegnere le fiamme già propagatesi nella parte anteriore del mezzo vicino al motore. Non è da escludere, quindi, neanche un corto circuito ma saranno le indagini delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le relative concause.

