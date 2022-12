Paola, salvata una tartaruga marina: aveva inghittito una corda

Questa mattina, intorno alle 10 è stato rinvenuto un bellissimo esemplare di tartaruga marina sulla spiaggia di Paola, in prossimità del Laghetto. L'animale era in vita, ma in serie difficoltà, avendo inghiottito una corda attaccata ad una bottiglia di plastica. L'associazione Mare Pulito è stata contattata dall'uomo che ha soccorso la tartaruga, grazie anche al supporto dei nostri referenti Valentina Paduano (esponente del Wwf) e Chiara Polizza, e si è messa in contatto con la delegazione della capitaneria di Porto di Paola che è intervenuta tempestivamente e ha provveduto al prelievo dell'animale.

