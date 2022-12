Castrovillari, sabato la manifestazione per rafforzare la sanità locale

Anche la chiesa diocesana sarà al fianco dei manifestanti. Mons. Francesco Savino, infatti, diventerà il cuore pulsante della grande manifestazione organizzata dai sindaci del Comprensorio, dai sindacati, dalle associazioni di volontariato e da singoli cittadini per provare a sensibilizzare la Regione Calabria e l'Azienda sanitaria provinciale sulla necessità di rafforzare gli ospedali del Comprensorio.

Durante l'iniziativa di protesta – il “via” è previsto per sabato (ore 10) dall'ospedale di Castrovillari - sarà anche definita la piattaforma delle richieste che nascono dalle esigenze degli utenti. «È importante dire – ha precisato Ferdinando Laghi, anche nella veste di ex primario del reparto di Medicina dell'ospedale Pasquale Ferrari di Castrovillari – che la Sanità non ha colore politico. Tuttavia – ha aggiunto – ci sono dei punti precisi che verranno sottolineati, che verranno fatti propri dai partecipanti alla manifestazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

