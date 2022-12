Castrovillari, monsignor Savino consacra il nuovo altare della Basilica

Basilica-Santuario della Madonna del Castello pronta alla consacrazione della nuova mensa eucaristica. Martedì 20 - ore 18-18.30 - sarà il vescovo della diocesi di Cassano, mons. Francesco Savino, a celebrare la consacrazione del nuovo altare attraverso una messa solenne a cui parteciperanno le più alte cariche politiche e militari della città. Nella sostanza si tratta dell'ultimo adeguamento liturgico effettuato dalla Diocesi di Cassano e dal rettore, mons. Carmine De Bartolo, per definire l'elevazione del Santuario a Basilica minore pontificia. La cerimonia di elevazione venne celebrata il 25 marzo scorso; mentre il decreto di elevazione risale al 3 gennaio 2022 e porta la firma di Papa Bergoglio. Allo stato la Basilica – Santuario è sempre al centro dell'attività di manutenzione portata avanti dal rettore con l'obiettivo di valorizzare il punto principale del Parco Archeologico recentemente riconosciuto, e questo dopo un centinaio di anni, dal Ministero della Cultura e dalla direzione generale archeologica belle arti e paesaggio della provincia di Cosenza. Ogni iniziativa di valorizzazione diventa completamente inutile se non si procede alla messa in sicurezza del versante in frana.

