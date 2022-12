Corigliano, lo accoltella e si dà alla fuga: 37enne in ospedale

È stato operato all’ospedale di Rossano e non verserebbe in pericolo di vita l’uomo di 37 anni, residente nell’area urbana di Corigliano, accoltellato nella serata di venerdì scorso a Schiavonea.

Un episodio di violenza urbana che la dice lunga sul momento di tensione che si vive alla marina di Schiavonea, sempre più di frequente teatro di risse e azioni di guerriglia urbana che tengono in apprensione i residenti, sempre più preoccupati anche della loro stessa incolumità, poiché spesso si rischia di restare coinvolti nelle zuffe che avvengono in pieno pomeriggio con i commercianti costretti a chiudere anzi tempo le loro attività.

A quanto si è appreso, il fatto è avvenuto in serata, poco dopo le 21, quasi nello stesso punto da cui prendono vita gli scontri tra cittadini di nazionalità straniera, ossia l’area antistante la chiesa di Santa Maria ad Nives.

Per motivi che sono ancora la vaglio degli inquirenti sembra che la vittima abbia avuto una discussione con un cittadino di nazionalità albanese che al culmine del diverbio – prima di darsi alla fuga – avrebbe estratto un coltello ferendo il trentasettenne.

