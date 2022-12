Cosenza, carrozze dei treni sporche: i viaggiatori alzano la voce

Pendolari sempre più disperati. Non bastavano i problemi causati dai nuovi orari entrati in vigore giorni fa che di fatto penalizzano l’utenza su più tratti. Ecco spuntare altri disagi dovuti stavolta alla scarsa pulizia delle carrozze.

Per quanto riguarda i collegamenti sono stati cancellati gli unici treni veloci Cosenza-Reggio Calabria e viceversa (due coppie di treni) via San Lucido.

Ma ci sono altri punti deboli del servizio ferroviario locale.

La sporcizia per come segnalato da alcuni viaggiatori infatti regna sovrana su molte carrozze, specie sulle tratte regionali.

«Si parlava di un aumento dei biglietti», afferma un impiegato delle Poste che lavora a Paola e ogni giorno usa il treno per spostarsi dal capoluogo alla città del Santo, «per fortuna l’allarme sembra rientrato perché altrimenti penso che saremmo stati in tanti a cambiare mezzo di trasporto per i nostri spostamenti. Oltre al danno di subire quotidianamente ritardi e cancellazioni anche la beffa di viaggiare su treni sporchi».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata