Quattro persone sono state recuperate in mare dai vigili del fuoco nello specchio d'acqua antistante a Scalea. Gli uomini, marinai a bordo di un peschereccio proveniente da Napoli si sono gettati in mare quando si sono accorti che la loro imbarcazione era ormai in avaria.

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, i quattro, sono stati salvati e riportati a terra dai pompieri.

© Riproduzione riservata