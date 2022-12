Cosenza, tavolo tecnico in prefettura per il recupero del centro storico

In data odierna si è tenuta, alla Prefettura di Cosenza, una riunione, convocata d’intesa con il sindaco del Capoluogo, finalizzata ad esaminare la situazione di vulnerabilità e degrado dei diversi edifici presenti nel centro storico cittadino ed individuare possibili iniziative tese a ripristinare la vivibilità di quell’area cittadina.

Alla riunione, coordinata dal Prefetto Ciaramella, hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, anche il Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria e i delegati dei Dipartimenti Urbanistica e Protezione Civile dell’Ente regionale.

Nel corso dell’incontro sono state prospettate soluzioni immediate nonché a medio e lungo termine per il reperimento dei finanziamenti, ministeriali e comunitari, necessari alla riqualificazione del centro storico cittadino attraverso la messa in sicurezza della viabilità allo scopo di recuperare il patrimonio storico culturale della città ed assicurare una migliore fruibilità del quartiere.

